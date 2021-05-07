Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
483.009
-0.67%
EXEN Coin
34.10
5.80%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenen Pınar Karşıyaka finale yükseldi.
    • AA
    • 07.05.2021 - 21:06
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 21:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye, Morgan ve Henry ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 14-7 üstün geçti. Henry'nin 14 sayı ürettiği periyotta aradaki farkı 14 sayıya (29-15) çıkaran Pınar Karşıyaka 1. periyodu 29-17 üstün tamamladı.

    MAÇA İYİ BAŞLAYAN KARŞIYAKA, İKİNCİ PERİYOTTA TÖKEZLEDİ

    Pınar Karşıyaka'nın ikinci periyotta sayı üretemediği 4 dakika 44 saniyelik bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle Casademont Zaragoza farkı 3 sayıya kadar indirdi: 26-29.

    Ancak Taylor ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 19. dakikada aradaki farkı tekrar 10 sayıya (41-31) yükselten yeşil-kırmızılı ekip ikinci periyodu 43-33 üstün tamamladı.

    ÜÇÜNCÜ PERİYODU İSPANYOL TEMSİLCİSİ ÖNDE KAPATTI

    Pınar Karşıyaka üçüncü periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Semih Erden'in basketiyle 53-46 üstünlüğü yakaladı. Ancak Wiley ve Brussiono ile sayılar bulan Casademont Zaragoza, 29. dakikada Harris'in faul atışından bulduğu sayılarla 54-53 öne geçti. İspanyol temsilcisi periyodu da 60-57 önde bitirdi.

    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi nde finalde #1

    KARŞIYAKA SON ÇEYREKTE MAÇI KOPARDI

    Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta son 5 dakikaya 71-70 önde girdi.

    Üstünlüğünü devam ettirdiği periyotta son 2 dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 79-72. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.

    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi nde finalde #2

    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi nde finalde #3

    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi nde finalde #4

    Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi nde finalde #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir