Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka gruplardaki üçüncü maçında İtalyan ekibi Reggiana'yı konuk edecek. İşte maçın bilgileri..

Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Reggio Emilia’yı konuk edecek.

Temsilcimiz Pınar Karşıyaka B grubunda oymadığı ilk maçta AEK'yı 91-88’lik skorla yendi. Karşıyaka ikinci maçında ise Alman ekibi Telekom Baskets Bonn’a 83-71’lik skorla mağlup oldu.

Pınar Karşıyaka'nın grubunda bulunan tüm takımlar ilk iki maçlar sonrası birer galibiyet ve birer mağlubiyette bulunuyor. Pınar Karşıyaka - Reggiana maçının detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

İşte Pınar Karşıyaka - Reggiana maçının detayları..





Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman?

Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu 'nda oynanacak maç seyircisiz oynanacak.

Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.