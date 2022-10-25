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- Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 25.10.2022 - 14:16
Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Reggio Emilia’yı konuk edecek.
Temsilcimiz Pınar Karşıyaka B grubunda oymadığı ilk maçta AEK'yı 91-88’lik skorla yendi. Karşıyaka ikinci maçında ise Alman ekibi Telekom Baskets Bonn’a 83-71’lik skorla mağlup oldu.
Pınar Karşıyaka'nın grubunda bulunan tüm takımlar ilk iki maçlar sonrası birer galibiyet ve birer mağlubiyette bulunuyor. Pınar Karşıyaka - Reggiana maçının detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor.
İşte Pınar Karşıyaka - Reggiana maçının detayları..
Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman?
Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu 'nda oynanacak maç seyircisiz oynanacak.
Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.