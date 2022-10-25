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    Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka gruplardaki üçüncü maçında İtalyan ekibi Reggiana'yı konuk edecek. İşte maçın bilgileri..
    • 25.10.2022 - 14:16
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    Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Reggio Emilia’yı konuk edecek.

    Temsilcimiz Pınar Karşıyaka B grubunda oymadığı ilk maçta AEK'yı 91-88’lik skorla yendi. Karşıyaka ikinci maçında ise Alman ekibi Telekom Baskets Bonn’a 83-71’lik skorla mağlup oldu.

    Pınar Karşıyaka'nın grubunda bulunan tüm takımlar ilk iki maçlar sonrası birer galibiyet ve birer mağlubiyette bulunuyor. Pınar Karşıyaka - Reggiana maçının detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

    İşte Pınar Karşıyaka - Reggiana maçının detayları..

    Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı ne zaman?

    Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu 'nda oynanacak maç seyircisiz oynanacak.

    Pınar Karşıyaka - Reggiana maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.


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