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Portland kazanmasını bildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sabaha doğru oynanan 10 karşılaşma ile devam etti. Gecenin kritik maçında Portland sahasında Lakers’ı mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 09:26
- Güncelleme : 08.05.2021 - 09:40
Dünya basketbolunun zirvesi NBA’de normal sezon heyecanı sürüyor. Gecenin maçında Portland Trail Blazers sahasında Los Angeles Lakers’ı ağırladı.
LİLLARD GALİBİYETİ ALDI
Blazers’ın süperstarı Damian Lillard dün gece oynanan karşılaşmayı 38 sayı 7 asist 4 ribaund ile tamamladı. Blazers adına CJ McCollum 21 sayıyla oynarken, Deplasman ekibinde Anthony Davis’in 36 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
CEDİ’NİN 22 SAYISI YETERLİ OLMADI
NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli sporcumuz Cedi Osman, dün gece Dallas Mavericks deplasmanına çıktı. Maça ilk 5 başlayan Cedi, karşılaşmayı 22 sayı 7 asist 5 ribaund ile tamamladı.
Ev sahibi ekipte 24 sayıyla maçı tamamlayan Luka Doncic galibiyette kilit rol oynadı.