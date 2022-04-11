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- Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti
Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti
Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 76-70 yendi.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 22:39
- Güncelleme : 11.04.2022 - 22:46
Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan Galatasaray 76-70'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray'ın 17. galibiyeti
Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar ligde 17. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe ise 6. kez kaybetti.
İLK ÇEYREK: Fenerbahçe 18-25 Galatasaray
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 36-38 Galatasaray
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 56-58 Galatasaray
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 70-76 Galatasaray