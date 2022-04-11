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    Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti

    Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti

    Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 76-70 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 22:46
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    Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya geldi.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan Galatasaray 76-70'lik skorla galip ayrıldı.

    Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe yi mağlup etti #1

    Galatasaray'ın 17. galibiyeti

    Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar ligde 17. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe ise 6. kez kaybetti.

    Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe yi mağlup etti #2

    İLK ÇEYREK: Fenerbahçe 18-25 Galatasaray

    İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 36-38 Galatasaray

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 56-58 Galatasaray

    MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 70-76 Galatasaray

    Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe yi mağlup etti #3


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