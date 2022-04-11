Pota derbirisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 76-70 yendi.

Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan Galatasaray 76-70'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'ın 17. galibiyeti

Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar ligde 17. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe ise 6. kez kaybetti.

İLK ÇEYREK: Fenerbahçe 18-25 Galatasaray

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 36-38 Galatasaray

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 56-58 Galatasaray

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 70-76 Galatasaray