Pota derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'a şans tanımadı Beşiktaş, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 104-89'luk skorla yendi.

ensonhaber.com

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası dev bir maça sahne oldu.

Aziz Akkaya yönetimindeki Beşiktaş ile Milos Paden'in çalıştırdığı Galatasaray, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Akatlar'da oynanan müsabakada kazanan 104-89'luk skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 23. maçında 15. galibiyetini aldı. 1 maç eksiği olan Galatasaray ise ligde 7. mağlubiyetini yaşadı.

Skor dağılımı

Beşiktaş: Lazic 12, Evans 22, Elif Bayram 13, Nogic 28, Li 29, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu

Galatasaray: Smith 16, McCowan 25, Meltem Yıldızhan, Hartley 14, Vanloo 16, Allen 12, Büşra Akbaş 6, Sude Yılmaz