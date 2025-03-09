Pota derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a fark attı

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-63'lük skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 17. galibiyetini alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlı takım ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Derbi maça 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 5. dakikayı da 11-6 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten rakibine hızlı hücumlarla karşılık veren Beşiktaş, 9. dakika biterken Elif Bayram'ın sayılarıyla üstünlüğü eline aldı: 18-17. Ancak konuk ekip, Williams'ın basketiyle siyah-beyazlı takım karşısında ilk çeyreği 19-18 üstün tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İLK DEVREYİ GERİDE BİTİRDİ

İkinci periyoda Meesseman ve Williams'ın basketleriyle etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 22-31. Beşiktaş, 17. dakikada pota altından Gizem Başaran Turan'ın kaydettiği basketle eşitliği yakaladı: 31-31. Boyalı alanda etkili olmaya devam eden Fenerbahçe, soyunma odasına Sevgi Uzun'un üç sayılık isabetiyle 41-33 üstün girdi.

FENERBAHÇE, FARKI ARTTIRDI

Devre arasından tempolu dönen sarı-lacivertli takım, ilk dakika içinde farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 33-46. Gizem Başaran Turan'ı boyalı alan etkili kullanan Beşiktaş, Winterburn'ün üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 44-50. Periyodun son bölümünde 16-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, oyundan düşen siyah-beyazlılar karşısında son çeyreğe 22 sayı farkla önde gitti: 46-68.

FENERBAHÇE, FARKLI KAZANDI

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, farkı 31 sayıya (46-77) kadar çıkardığı derbi maçı 91-63 kazandı.

WILLIAMS, MAÇIN EN SKORERİ OLDU

Fenerbahçe'de Gabrielle Lisa Williams'ın 25 sayısı, Emma Meesseman'ın ise 18 sayı, 10 ribant, 9 asisti galibiyette ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta ise Alexis Ganay Peterson'ın 15, Elif Bayram'ın 13 ve Gizem Başaran Turan'ın 12 sayısı kazanmaya yetmedi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda dört basketbolcu Fenerbahçe ile oynanan derbide forma giyemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımız Temi Fagbenle, Dana Evans, Tina Krajisnik ile Melek Uzunoğlu, sakatlıkları nedeniyle bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler." ifadelerine yer verildi.

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN KADIN TARAFTARLARA JEST

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi karşılaşmasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın taraftarlar ücretsiz şekilde izledi.

Siyah-beyazlı kulüp daha önce yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bizlerle geçirmek isteyen tüm kadınlar için Akatlar'ın kapıları sonuna kadar açık." ifadeleriyle taraftarların biletlerini ücretsiz şekilde gişelerden alabileceğini duyurmuştu.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Lazic 7, Peterson 15, Winterburn 10, Elif Bayram 13, Gizem Başaran Turan 12, Hatice Pelin Gülçelik 3, Özge Özışık 3

Fenerbahçe: Allemand 13, Sevgi Uzun 12, Williams 25, Meesseman 18, Charles, Olcay Çakır Turgut, Tilbe Şenyürek 11, Selen İrem Baş 5, Ayşe Yılmaz 2, Ece Erginay, Sudenur Akarpa 5, İrem Erdik