Pota derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası dev bir maça sahne oldu.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-79'luk skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, ÜST ÜSTE 9. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, arka arkaya 9'uncu, toplamda ise 13'üncü galibiyetini aldı. Derbide kaybeden Beşiktaş ise 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Derbi maça takımlar karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe, 2. dakikayı 7-5 önde geçti. Pota altından Berk İbrahim Uğurlu ile sayılar bulan Beşiktaş, eşitliği yakaladı ve 5. dakika 9-9 beraberlikle geçildi. Sarı-lacivertli ekip, periyodun ortalarında hücumda ritmini kaybetse de Hayes-Davis ve all ile peş peşe basketler bularak 8. dakikayı 18-15 üstün bitirdi. Bu çeyreğin son anlarında Mathews ve Martin ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

İkinci çeyreğe boyalı alandan Sleva ve Allman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, 13. dakikayı 31-29 üstün geçti. Kenardan oyuna dahil olan Hayes-Davis ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atış isabetleriyle Fenerbahçe, 15. dakikayı 37-32 önde kapattı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertli takım, 18. dakika biterken farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 49-36. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında derbi maçta devreye 53-41 üstün girdi.

BEŞİKTAŞ, SON ÇEYREĞE GERİDE GİRDİ

İkinci yarı tempolu başladı. Boyalı alanı kullanarak üst üste basketler bulan Beşiktaş, 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 58-56. Üç sayı çizgisinin gerisinden Hayes-Davis ve Mays'in kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, final periyoduna 66-65 önde gitti.

FENERBAHÇE, 11 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyreğe Yiğit Arslan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle giren Beşiktaş, 33. dakikada öne geçti: 70-71. Boyalı alanda Hall ve Colson ile kritik basketler bulan Fenerbahçe, arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında 37. dakikada farkı 10 sayıya (83-73) çıkardı. Kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, maçı da 90-79 kazandı.

MCCOLLUM, MAÇI İZLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Errick McCollum, karşılaşmayı tribünden takip etti.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Colson 7, Zagars 6, Guduric 3, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 10, Mays 9, Hall 11, James Metecan Birsen, Melli 9, Tarık Biberovic, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 6

Beşiktaş: Berk İbrahim Uğurlu 6, Mathews 15, Martin 12, Sleva 12, Plavsic 9, Terry 5, Allman 6, Needham 6, Kerem Konan, Yiğit Arslan 8