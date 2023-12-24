Pota derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş'ı 89-83'lük skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası dev bir maça sahne oldu.

Derbi mücadelesinde Zvezdan Mitrovic'in çalıştırdığı Galatasaray ile Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Galatasaray, 89-83'lük skorla kazandı.

İlk çeyrekte üstün taraf Galatasaray oldu

Walden'in basketiyle başlayan karşılaşmada ev sahibi ekibin sayılarına Beşiktaş, Needham'ın sayılarıyla karşılık verdi. Pota altını iyi savunmaya başlayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş potasında kolay sayılar bularak 7. dakikada farkı 10 sayıya (23-13) çıkardı.

McCormack ve Yeboah'ın performansıyla derbinin ilk çeyreğinde rahat sayılar bulan Galatasaray, ilk bölümü 29-23 önde tamamladı.

Beşiktaş, soyunma odasına önde gitti

Galatasaray, ikinci çeyrekte farkı 4 sayıya indirerek mücadeleyi uzun süre bu aralıkta götüren Beşiktaş'ın farkı kapatma çabalarına kısa sürede karşılık vererek siyah-beyazlıların üstünlük kurmasına izin vermedi. 15. dakikadan sonra Galatasaray'ın direncini kırmaya başlayan Beşiktaş, farkı 3 sayıya indirmeyi başardı.

Walden ve Prepelic'in peş peşe gelen üç sayılık basketlerine Berk Uğurlu'yla karşılık vererek rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Beşiktaş, kazandığı faulleri de sayıya çevirince ilk yarının son 2 dakikasında farkı 2 sayıya (50-48) indirdi.

Siyah-beyazlılar son dakika oynanırken üst üste iki hücumdan eli boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Allman ve Berk Uğurlu'nun üç sayılık basketleriyle öne geçti ve soyunma odasına 54-50 üstünlükle gitti.

Siyah-beyazlıların üstünlüğü 3. çeyrekte de devam etti

Galatasaray, McCormack'ın basketleriyle başladığı üçüncü çeyrekte 55-54 öne geçse de kısa sürede toparlanan Beşiktaş, Mathews'in üç sayılık basketi ve Delgado'nun pota altından ürettiği sayıyla 24. dakikada skoru 59-55 yaptı.

Savunmada daha dirençli hale gelen siyah-beyazlı ekip, 6-0'lık bir seriyle son 2 dakikaya girilirken üstünlüğünü korudu. 68-64 Beşiktaş üstünlüğüyle başlayan son dakikada başka sayı olmadı ve siyah-beyazlılar final bölümüne önde girdi.

Galatasaray, geri döndü ve maçı kazandı

Faul atışlarından bulduğu 3 sayıyla son çeyreğe başlayan Galatasaray, farkı tek sayıya (67-68) indirdi. Delgado'nun basketine Walden'in üç sayılık basketiyle karşılık vererek skoru 70-70 yapan sarı-kırmızılılar, Bost'un pota altından bulduğu basketle üstünlüğü (72-70) ele geçirdi.

Beşiktaş'ın hücumlardan boş dönüşlerini değerlendiren Galatasaray, farkı açmaya başlasa da siyah-beyazlı ekip Mathews'in üç sayılık basketi sonrası farkı 5 sayıya (79-74) indirdi.

Beşiktaş, Mitchell ve Kerem'in basketleri sonrasında farkı 3 sayıya (84-81) indirse de son bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiren Galatasaray, maçı 89-83 kazandı.

Mücadelede gerilim yaşandı

Bitime yaklaşık 5 dakika kala Beşiktaş Basketbol Takımı yöneticilerinden Umut Tahir Güneş ile Galatasaraylı oyuncu Göksenin Köksal arasında yaşanan gerilimin uzun süre devam etmesinin ardından Güneş, hakemin talebiyle salondan çıkarıldı.

Ayrıca, hava atışı öncesinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.