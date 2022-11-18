POTADA DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

POTADA DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos EuroLeague maçının saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko normal sezonun 8. maçında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko şimdiye çıktığı 7 maçın sadece birini kaybetti. 6 galibiyet alan sarı lacivertliler bugün sahasında karşılaşacağı Panathinaikos maçınıda seyircisinin desteğiyle kazanmayı hedefliyor.

Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçının satışa açılan tüm biletleri tükendi. Kapalı gişe oynanacak maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos EuroLeague maçı bugün akşam saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalından naklen yayınlanacak.