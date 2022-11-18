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- POTADA DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
POTADA DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos EuroLeague maçının saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..
- 18.11.2022 - 15:29
EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko normal sezonun 8. maçında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko şimdiye çıktığı 7 maçın sadece birini kaybetti. 6 galibiyet alan sarı lacivertliler bugün sahasında karşılaşacağı Panathinaikos maçınıda seyircisinin desteğiyle kazanmayı hedefliyor.
Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçının satışa açılan tüm biletleri tükendi. Kapalı gişe oynanacak maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos EuroLeague maçı bugün akşam saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalından naklen yayınlanacak.