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    Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı rahat yendi

    Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı rahat yendi

    Fenerbahçe Beko deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 17:17
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    ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

    Galatasaray'ın sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbiyi sarı lacivertliler 73-87 kazandı.

    Potada Fenerbahçe, Galatasaray ı rahat yendi #1

    GALATASARAY 10. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

    Sarı-kırmızılılar ligde 10. mağlubiyetini aldı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetine ulaştı.

    18 sayı, Guduric

    15 sayı, Brock

    15 sayı, Pierre

    15 sayı, RJ Hunter

    Potada Fenerbahçe, Galatasaray ı rahat yendi #2

    Potada Fenerbahçe, Galatasaray ı rahat yendi #3

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