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Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı rahat yendi
Fenerbahçe Beko deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 17:11
- Güncelleme : 02.01.2021 - 17:17
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbiyi sarı lacivertliler 73-87 kazandı.
GALATASARAY 10. MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Sarı-kırmızılılar ligde 10. mağlubiyetini aldı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetine ulaştı.
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