Euro
10.3552
-0.41%
Dolar
8.7151
-0.05%
Altın
497.32
0.04%
Borsa
1.396
-1.25%
Bitcoin
323.503
-3.64%
EXEN Coin
31.04
-6.11%
23ºC
İstanbul
Sağanak yağış 23 C

    Potanın Perileri, Bosna Hersek maçını kaybetti

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Potanın Perileri, Bosna Hersek maçını kaybetti

    A Milli Takım, EuroBasket C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. NTV'den canlı yayınlanan karşılaşmanın son periyoduna önde giren Potanın Perileri, parkeden 64-54 yenik ayrıldı.

    Maçın ilk periyodunu 8-17 geride kapatan Periler, ikinci çeyrekte oyuna ortak oldu ve soyunma odasına bir sayı geride girdi.(26-27)

    Potanın Perileri, Bosna Hersek maçını kaybetti #1

    MİLLİ TAKIM GALİBİYETLE TANIŞAMADI

    Geriden gelerek öne geçmeyi başaran Milliler, son 10 dakikaya 44-38 üstünlükle geçti. Son çeyrekte skor avantajını koruyamayan Milller rakibine 64-54 mağlup oldu. Bosna Hersek bu sonuçla 2'de 2 yaptı.

    Milli Takım, gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 mağlup olmuştu.

    Çeyrek final iddiası devam eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele NTV'den canlı yayınlanacak.

    Potanın Perileri, Bosna Hersek maçını kaybetti #2

    Potanın Perileri, Bosna Hersek maçını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir