Potanın Perileri, İzlanda'yı mağlup etti
ensonhaber.com

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başlayan takımımız ilk yarıyı 39-26 önde tamamladı.

Diğer periyotlarda da üstünlüğünü sürdüren Ay-Yıldızlılar salondan 72-65'lik skorla galip ayrıldı.

2'de 2 yaptık

Grupta 2'de 2 yapan Türkiye'de Quanitra Hollingsworth 17, Ayşe Cora ve Gökşen Fitik 11'er sayıyla oynadı.

İkinci karşılaşmasını da kaybeden İzlanda'da ise Thelma Dis Agustdottir 20 sayı kaydetti.