Potanın Perileri, İzlanda'yı mağlup etti

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu.
Karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başlayan takımımız ilk yarıyı 39-26 önde tamamladı.
Diğer periyotlarda da üstünlüğünü sürdüren Ay-Yıldızlılar salondan 72-65'lik skorla galip ayrıldı.
2'de 2 yaptık
Grupta 2'de 2 yapan Türkiye'de Quanitra Hollingsworth 17, Ayşe Cora ve Gökşen Fitik 11'er sayıyla oynadı.
İkinci karşılaşmasını da kaybeden İzlanda'da ise Thelma Dis Agustdottir 20 sayı kaydetti.
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