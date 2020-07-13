Rajon Rondo, 6-8 hafta yok

Los Angeles Lakers, Rajon Rondo'nun sağ parmağında kırık olduğunu ve 6 ila 8 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Rajon Rondo'dan kötü haber geldi..

Sağ parmağında kırık tespit edilen 34 yaşındaki basketbolcu, uzun bir süre takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığın ameliyat gerektireceği ancak prosedürün ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediği kaydedildi.

Rondo'nun sakatlığı ve Avery Bradley'nin aile sağlığı endişeleri nedeniyle NBA'in devam edeceği sezonda oynamamayı seçmesi nedeniyle, Lakers'ın backcourt'unun iki üyesinin olmayacağı anlamına geliyor.

Rondo olmadan, Alex Caruso daha büyük bir rol üstlenecek. Rondo bu sezon maç başına 7.1 sayı ve 5.0 asist ile oynamış ve 48 maçta üç kez ilk beş çıkmıştı.