Rajon Rondo, eski eşini ve çocuklarını silahla tehdit etti

Rajon Rondo, eski eşini ve çocuklarını silahla tehdit etti

Veteran oyun kurucu Rajon Rondo'nun eski eşini ve iki çocuğunu ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

TMZ Sports'un haberine göre, Rajon Rondo'nun eski eşi Ashley Bachelor'a ve iki çocuğuna silah çektiği iddia edilirken ölüm tehditlerinde bulunduğu yazıldı.

Haberde, Ashley Bachelor'ın yaşadığı bu olayın ardından kendisi ve iki çocuğu için koruma emri çıkarılması istediği belirtildi.

Ashley Bachelor ifadesinde, Rondo ve çocuğu konsol oyunu oynarken çocuğundan çamaşırları ayırmasını istediğinde Rajon Rondo'nun çok sinirlendiği ve oyun konsolunu duvara fırlatarak evdeki eşyalara zarar vermeye başladığını söyledi.

"Sen artık ölüsün!"

Bachelor, yaşanılanların ardından kendisinin ve çocuğunun çok korktuğunu belirtirken Rondo'nun kendisine "Sen artık ölüsün!" diyerek evden çıktığını ve 15 dakika sonra elinde bir silahla geri döndüğünü dile getirdi.

Eski eşini sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen Bachelor, Rondo'nun onu dinlemediğini ve "Çocuklarımı getir!" diye bağırdığını ifade etti.

Bachelor eski eşinin tavırlarından korktuğu için çocuğunu getirmek zorunda kaldığını belirtirken Rajon Rondo'nun çocuğuna bağırarak babasından neden korktuğunu sorduğunu iddia etti.

Ashley Bachelor sonrasında ise Rondo'nun annesi ve babasının olay yerine gelmesiyle beraber ayrıldığını ifade etti.

"Oğlumuza fiziksel olarak zarar veriyor"

Ashley Bachelor'ın koruma emrinin çıkarılması için verdiği ifade şu şekilde:

"Benim ve çocuklarımın güvenliği için son derece endişeliyim. Rajon'un değişken, düzensiz ve patlayıcı davranışlar gösterdiği geçmişi var. Sözlü, duygusal ve finansal olarak istismarcı. Oğlumuza fiziksel olarak zarar veriyor ve hakaretlerde bulunuyor."

Haberde, Ashley Bachelor'a yerel bir yargıç tarafından kendisi ve iki çocuğu için koruma verildiği öğrenilirken Rajon Rondo'nun ise polis tarafından herhangi bir suç şüphelisi olarak tutuklanmadığı yazıldı.

Rajon Rondo, kariyerinde 2008 yılında Boston Celtics ve 2020 yılında Los Angeles Lakers ile iki NBA şampiyonluğu elde ederken 4 kez de All-Star oyuncu seçildi. 36 yaşındaki oyun kurucu, şu an Los Angeles Lakers forması giymektedir.