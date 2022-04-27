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    Real Madrid Euroleague'de Dörtlü Final'de

    Real Madrid, Euroleague Play-off serisi 3'üncü maçında Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 87-76 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve Dörtlü Final'e yükseldi.
    • 27.04.2022 - 00:51
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    Real Madrid Euroleague'de Dörtlü Final'de

    Maccabi Tel Aviv, Turkish Airlines Euroleague Play-Off serisi 3'üncü maçında Real Madrid'i konuk etti. İlk 2 maçı kazanarak İsrail'e gelen Real Madrid, Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-41 önde kapattı.

    Real Madrid 3'te 3 yaparak yarı finale yükseldi

    DHA'nın haberine göre, karşılaşmanın 2'nci yarısında da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi, karşılaşmayı 87-76 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve Final-Four'a katılma hakkı elde etti.

    Real Madrid Euroleague de Dörtlü Final de #1

    Wilbiken, 22 sayıya rağmen yenilgiyi önleyemedi

    Real Madrid'de Sergio Llull 18 sayıyla takımının en skorer isim olurken, Guerschon Yabusele 16 ve Vincent Poirier 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    Maccabi Tel Aviv'de ise Scottie Wilbekin kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve mağlubiyeti engelleyemedi.

    Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.

    Real Madrid Euroleague de Dörtlü Final de #2

     

     


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