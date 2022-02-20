Real Madrid, Shane Larkin'in peşini bırakmıyor

Real Madrid, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'i transfer etmek için kolları sıvadı.

Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin transfer iddialarını yalanlasa da Real Madrid, 29 yaşındaki oyuncuyu bırakmıyor.

İspanyol devi gelecek sezonun hazırlıklarını yaparken Larkin'in 'öncelikler' listesine koydu.

Marca'nın haberine göre Juancho Hernangómez için Barcelona ile yarışan Real Madrid diğer yandan Larkin için temaslarını sıkılaştırdı.

TAKIMA ODAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Shane Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile transfere değil takıma odaklandığını söylemişti.

Birkaç gün önce açıklama yapan Larkin, "Takımdan ayrılma dedikodusu nereden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.