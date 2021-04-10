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    Real Madrid Vincent Poirier'i kadrosuna kattı

    Real Madrid, NBA'de son olarak Philadelphia 76ers'ta forma giyen Vincent Poirier ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 12:43
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    Real Madrid Vincent Poirier'i kadrosuna kattı

    THY Euroleague'de play-off'u Fenerbahçe Beko galibiyetiyle yakalayan Real Madrid, kadrosunu NBA'den yaptığı takviyeyle güçlendirdi.

    BU SEZON SADECE LİG MAÇLARINDA FORMA GİYEBİLECEK

    İspanyol ekibi, Fransız pivot Vincent Poirier ile 1+3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Poirier, sezonun geri kalanında sadece lig maçlarında forma giyebilecek.

    Poirier'in birkaç gün içinde Real Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Real Madrid Vincent Poirier i kadrosuna kattı #1

    Real Madrid Vincent Poirier i kadrosuna kattı #2

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