Real Madrid Vincent Poirier'i kadrosuna kattı

Real Madrid, NBA'de son olarak Philadelphia 76ers'ta forma giyen Vincent Poirier ile anlaştı.

THY Euroleague'de play-off'u Fenerbahçe Beko galibiyetiyle yakalayan Real Madrid, kadrosunu NBA'den yaptığı takviyeyle güçlendirdi.

BU SEZON SADECE LİG MAÇLARINDA FORMA GİYEBİLECEK

İspanyol ekibi, Fransız pivot Vincent Poirier ile 1+3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Poirier, sezonun geri kalanında sadece lig maçlarında forma giyebilecek.

Poirier'in birkaç gün içinde Real Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor.