Recep Şen, Karşıyaka Basketbol'dan ayrıldı Karşıyaka Basketbol, kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

İHA

Yeni sezon öncesinde kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürmeye devam eden Karşıyaka Basketbol'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

5 yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'e takımımıza yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)