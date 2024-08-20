Recep Şen, Karşıyaka Basketbol'dan ayrıldı

İHA
Yeni sezon öncesinde kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürmeye devam eden Karşıyaka Basketbol'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.
5 yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'e takımımıza yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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