Recep Şen, Karşıyaka Basketbol'dan ayrıldı
İHA

Yeni sezon öncesinde kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürmeye devam eden Basketbol'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

5 yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'e takımımıza yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)