Recep Tayyip Erdoğan'dan All-Star seçilen Alperen Şengün'e tebrik

AA & Ensonhaber

NBA takımlarından Houston Rockets'da forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2007'de All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un ardından All-Star'a seçilen 2. Türk basketbolcu oldu.

2021 yılında beri NBA'de oynayan 22 yaşındaki basketbolcu bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Rockets'ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Rockets, Şengün'ün de katkılarıyla 32 galibiyet, 15 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı'nda 2. sırada bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alperen Şengün ile telefonda görüştü.

Erdoğan, başarılı basketbolcuyu All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Şengün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.