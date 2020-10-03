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    Redick: Zion, Hall of Fame oyuncu olabilir

    New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, takım arkadaşı Zion Williamson'ın ileride Hall of Fame oyuncusu olabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 15:30
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    Redick: Zion, Hall of Fame oyuncu olabilir

    Redick, Matt Barnes ve Stephen Jackson ile All The Smoke podcast'inde yer aldı ve Williamson'ın özel bir oyuncu olduğunu, ayrıca sağlıklı kalırsa Hall of Fame sınıfında yer alabileceğini belirtti.

    "ZION, DOĞAL YETENEK"

    Redick, "All-NBA, All-Star, Hall of Fame. Bu onun tavanı. Zion'ın olayı, doğal olarak açıkça atletik, ve ayrıca doğal olarak yetenekli olması. Bu yüzden NBA oyununu nasıl oynayacağını ve düşüneceğini öğrendiğinde, bunu hepimizin öğrendiği düşünce ve hazırlık aşamasına bile koymadan doğal olarak yapıyor." ifadelerini kullandı.

    2019-20 sezonunda 24 normal sezon maçında Williamson, 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

    Redick: Zion, Hall of Fame oyuncu olabilir #1

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