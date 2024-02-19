Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, başarılı sporcusuyla sözleşme uzattı

DHA
Euroleague ve Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında 1 aylığına kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Resmen açıklandı
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Ocak ayında Fenerbahçe kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua’nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amine Noua’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz.
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