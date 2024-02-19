Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, başarılı sporcusuyla sözleşme uzattı Fenerbahçe, Amine Noua'nın sözleşmesinin sezon sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

DHA

Euroleague ve Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında 1 aylığına kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Resmen açıklandı

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ocak ayında Fenerbahçe kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua’nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amine Noua’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)