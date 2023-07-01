Rıdvan Öncel, Türk Telekom'dan ayrıldı

AA & Ensonhaber

Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçiren Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da bir ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta final oynayan ve ligde normal sezonu lider olarak bitiren Ankara temsilcisinde 26 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel'le yollar resmen ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Rıdvan Öncel'e bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.