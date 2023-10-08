Rihards Lomazs, Merkezefendi Belediyesi Basket'e geri döndü

DHA
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda 95-85 yenilerek 2'de 0 çeken Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancılarından Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü.
Merkezefendi'nin ligdeki ilk yılı olan 2021-2022 sezonunda da kadroda yer alan 27 yaşındaki Letonyalı guard, sözleşme imzalar imzalamaz ayağının tozuyla Samsunspor deplasmanına çıkıp 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı.
Geçen sezon Almanya ve Letonya'da oynadı
Lomazs geçen sezon Almanya'da Oldenburg'ta oynamış, daha sonra ülkesinde Ventpils'e geçmişti. Merkezefendi'de yeni transferlerden Justin Roberson ise Samsun'da oynatılmadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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