Rihards Lomazs, Merkezefendi Belediyesi Basket'e geri döndü Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray ve Samsunspor'a yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket, eski oyuncusu Rihards Lomazs'ı kadrosuna kattı. Letonyalı guard, Samsunspor maçında 15 sayı, 2 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

DHA Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda 95-85 yenilerek 2'de 0 çeken Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancılarından Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü. Merkezefendi'nin ligdeki ilk yılı olan 2021-2022 sezonunda da kadroda yer alan 27 yaşındaki Letonyalı guard, sözleşme imzalar imzalamaz ayağının tozuyla Samsunspor deplasmanına çıkıp 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı. Geçen sezon Almanya ve Letonya'da oynadı Lomazs geçen sezon Almanya'da Oldenburg'ta oynamış, daha sonra ülkesinde Ventpils'e geçmişti. Merkezefendi'de yeni transferlerden Justin Roberson ise Samsun'da oynatılmadı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)