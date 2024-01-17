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Rio Breogan'ı eleyen Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

Rio Breogan'ı eleyen Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.