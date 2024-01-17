Rio Breogan'ı eleyen Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

Temsilcimiz Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında İspanyol ekibi Rio Breogan ile karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka 86-76'lık skorla kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Karşıyaka, soyunma odasına önde gitti
Karşılaşmaya Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, McLemore'un sayılarına rağmen ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Hilliard'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (22-14) kadar yükselten Karşıyaka, periyodu 22-17 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında farkı 13 sayıya (33-20) çıkaran Karşıyaka önünde konuk ekip 17. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 38-34. Karşıyaka, soyunma odasına 43-39 önde gitti.
Temsilcimiz, son 16 turuna kaldı
Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Karşıyaka, 25. dakikayı 12 sayı farkla 54-42 üstün geçti. Periyodun son dakikasına 58-52 önde giren yeşil-kırmızılı takım, çeyreği 62-56 üstün tamamladı.
Son periyotta bitime 4 dakika kala Rudan'ın basketiyle 70-70 beraberliği yakalayan rakibi karşısında Hilliard, McCollum ve Carey'le 9-0'lık seri bulan Karşıyaka, skoru 79-70'e getirdi. Müsabakadan 86-76 galip ayrılan Karşıyaka, son 16 turuna yükseldi.
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