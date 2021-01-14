Russell Westbrook 3-4 hafta yok

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook'un, kuadriseps kası sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta kadro dışı kalacağı bildirildi.

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'tan kötü haber geldi.

Westbrook, bir süredir kendisine rahatsızlık veren kuadriseps kası sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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NBC Sports Washington'dan Quinton Mayo'ya göre, Wizards, Westbrook'un sakatlığıyla büyük bir gerileme yaşamasından korkuyor.

Bu nedenle, önümüzdeki üç ila dört hafta içinde oynatılmayacak olan yıldız basketbolcunun, sahalara dönüşünün ise şubat ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.