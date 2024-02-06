Sacramento Kings'i yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 6. maçını kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Sacramento Kings'i 136-110 mağlup etti.

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Sacramento Kings'i yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 6, toplamda ise 32. kez galibiyete ulaştı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Max Strus 22, Jarrett Allen ise 19 sayılık katkı sağladı.

Kings'te Harrison Barnes'ın 22, De'Aaron Fox'ın 19, Malik Monk'un da 18 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Anthony Davis'ten "triple-double"

Los Angeles Lakers, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 124-118 yenerek bu sezonki 27. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta D'Angelo Russell 28 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist; LeBron James 26 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistle oynarken, Anthony Davis 26 sayı, 15 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptı.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 41 sayı ve 4 asist, Brandon Miller'ın 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

76ers sahadan yenilgiyle ayrıldı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 6 dakika süre aldığı ve 1 ribauntla oynadığı maçta ise Philadelphia 76ers, sahasında Dallas Mavericks'e 118-102 mağlup oldu.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 136-110

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 118-124

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 102-118

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 98-109

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 144-149

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 138-100

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)