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Şampiyon Anadolu Efes, İstanbul'da
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, dün oynanan final maçının ardından bugün İstanbul'a iniş yaptı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 16:55
- Güncelleme : 31.05.2021 - 17:11
EuroLeague finalinde dün akşam Anadolu Efes, Barcelona ile karşılaşmıştı. Mücadeleyi 81-86 kazanan Efes, tarihinde ilk kez EuroLeague şampiyonu olmuştu.
Aynı zamanda Anadolu Efes'te koç Ergin Ataman da EuroLeague'i kazanan ilk Türk antrenör olmuştu.
ANADOLU EFES İSTANBUL'DA
Yaşanan büyük başarı, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
Bugün EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, Türkiye'ye giriş yaptı. Kupayla gelen takım, havalimanında coşkuyla karşılandı.
Şampiyon Anadolu Efes, İstanbul'da İZLE