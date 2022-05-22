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    Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü

    Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü

    Euroleague finalinde Real Madrid'i 58-57 mağlup edip şampiyon olan Anadolu Efes, yurda giriş yaptı. Efes ekibi havalimanında coşkuyla karşılandı.
    • 22.05.2022 - 16:18
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    Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı.

    Temsilcimiz Efes, Real Madrid'i 58-57 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Euroleague'de şampiyonluğunu ilan etti.

    Kupasını alan temsilcimiz, yurda giriş yaptı. Anadolu Efes İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

    Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye ye döndü #1

    "İnşallah bu devam edecek"

    Yurda giriş yapan Efes'te başantrenör Ergin Ataman, "Türk halkının kalbinin bizimle attığını biliyoruz. Dün akşamdan beri takım olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye’de bu tip başarılar daha da artarak devam eder.

    Ben kendi adıma bir Türk spor adamı olarak Türkiye’yi bu şekilde temsil ettiğimi için tüm spor adamları adına, tüm antrenörler adına mutluyum. İnşallah çok daha büyük başarılar Türkiye’ye gelir. Dün akşamdan bu yana inanılmaz mesajlar geliyor, sevgi var Türkiye’nin her yerinde bu maç izlendi. Üst üste 2’nci Euroleague şampiyonluğu coşku ile karşılandı. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu devam edecek” diye konuştu.

    Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye ye döndü #2

    "Birçok meydanda bizleri desteklediniz"

    Doğuş Balbay ise “Bir çok meydanda bizleri desteklediniz, biz de bu kupayı ülkemize getirdik çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için” şeklinde konuştu.

    Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye ye döndü #3


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