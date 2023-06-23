Samsunspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçı Yalova'da oynandı.
Seride 2-0 önde olan Samsunspor Basketbol, ev sahibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol'u 65-58 mağlup etti.
Çağdaş Bodrumspor'un ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ikinci takım olan Samsun ekibinde Watkins, 23 sayıyla oynarken Göktuğ Baş da 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Samsunspor Basketbol maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.
Semt77 Yalovaspor: 58 - Yılyak Samsunspor Basketbol: 65
Salon: Yalova 90. Yıl
Hakemler: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Uğur Özen
Semt77 Yalovaspor: Ledo 7, McNeace 5, İsmail Kerem Gülmez, Orhan Aydın Haciyeva, Kadir Bayram 19, Deniz Can Çevik 14, Ercan Bayrak, Melih Kapucu 2, Tunahan Dikmen 8, Sercan Topcu 3, Barış Çağan Özkan
Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 2, Watkins 23, Eray Aydoğan, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Mert Ali Sert, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 4, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 19
1. Periyot: 20-11
Devre: 33-24
3. Periyot: 45-50