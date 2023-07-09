San Antonio Spurs, başantrenörü Gregg Popovich ile sözleşme yeniledi NBA ekibi San Antonio Spurs, ABD'li başantrenör Gregg Popovich'in sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

San Antonio Spurs bugün başantrenör Gregg Popovich'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp politikası uyarınca, sözleşmenin şartları açıklanmadı.

5 NBA şampiyonluğu kazandı

Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımını; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda beş NBA şampiyonluğuna taşıdı.

Popovich, başantrenörlük kariyerinde 1366 normal sezon galibiyetiyle NBA'de en fazla maç kazanan başantrenör rekorunu da elinde bulunduruyor.