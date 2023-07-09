San Antonio Spurs, başantrenörü Gregg Popovich ile sözleşme yeniledi
AA

Amerikan Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

San Antonio Spurs bugün başantrenör Gregg Popovich'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp politikası uyarınca, sözleşmenin şartları açıklanmadı.

5 NBA şampiyonluğu kazandı

Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımını; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda beş şampiyonluğuna taşıdı.

Popovich, başantrenörlük kariyerinde 1366 normal sezon galibiyetiyle NBA'de en fazla maç kazanan başantrenör rekorunu da elinde bulunduruyor.

San Antonio Spurs, başantrenörü Gregg Popovich ile sözleşme yeniledi