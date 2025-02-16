AA & Ensonhaber

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius maçta topu çok güzel paylaştıklarını belirtti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli oyunculardan Sertaç Şanlı, karşılaşmanın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNADIK"

Sarunas Jasikevicius, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık. İlk yarı defansif anlamda da çok iyiydik.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Rakipleri Beşiktaş'a değinen Jasikevicius, şu şekilde konuştu:

Bence Beşiktaş çok iyi bir takım. Son 2 ayda daha iyi oynamaya başladılar. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlar için daha zor bir rakip olacaklardır.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Oyunculardan Sertaç Şanlı ise Beşiktaş'ın çok kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: