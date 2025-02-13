AA & Ensonhaber

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi mücadele eden ve sakin kalan tarafın derbiyi kazanacağını belirtti.

Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takım konakladığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İKİ TAKIM DA YAPILAN SON MAÇTAN DERSLER ÇIKARMAYA ÇALIŞACAKTIR"

Litvanyalı başantrenör, ligde Galatasaray'la oynadıkları son maça değinerek, şu ifadeleri kullandı:

İki takım da yapılan son maçtan dersler çıkarmaya çalışacaktır. Bu tarz maçlarda genelde taktik detaylar ön planda olmuyor. Bu tarz karşılaşmalarda sakin kalan ve sahada iyi mücadele eden fark yaratıyor.

"MERSİNSPOR DA HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR"

Dörtlü Final'de yer alan bütün rakiplere saygı duyduğunu ifade eden Jasikevicius, şu şekilde konuştu:

Mersinspor da harika bir sezon geçiriyor. Büyük taraftara sahip takımların burada olması iyi bir şey. Böyle ateşli bir ortamın saygılı bir şekilde geçmesini istiyoruz.

"TAKIMIN EKSTRA BİR MOTİVASYONA İHTİYACI YOK"

Jasikevicius, takımını Dörtlü Final'e motive etmenin zor olmadığını vurgulayarak, şu şekilde görüş belirtti:

Fenerbahçe olarak biz bu tarz karşılaşmaları oynamak için hazırlanıyoruz. Bu yüzden kurulmuş bir takımız. Sezonun da en önemli bölümlerinden birindeyiz. Bu yüzden takımın ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok.

Sarı-lacivertliler, yarın saat 20.30'da 11 Nisan Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.