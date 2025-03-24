Sarunas Jasikevicius: Herkesin çaba göstermesine ihtiyacımız var

EuroLeague'in 31. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculardan Arturs Zagars, maçla ilgili açıklama yaptı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Jasikevicius, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir maç. Herkesin maksimum konsantrasyonla maksimum çaba göstermesine ihtiyacımız var. Paris ligdeki en hızlı takımlardan biri. Onları yavaşlatmanın ve işlerini zorlaştırmanın yollarını bulmalıyız.

"İYİ KOŞUYORLAR VE MAÇ BAŞLARINDA ÇOK İYİLER"

Fransız temsilcisinin hızlı ve tempolu bir takım olduğunu aktaran Zagars ise şunları kaydetti:

İyi koşuyorlar ve maç başlarında çok iyiler. Bence Avrupa Ligi'nde ilk devre performanslarında en iyi takımlardan biri. Bizim biraz daha üstüne çalışmamız gereken bir alan bu. Özellikle de ilk çeyreklerde iyi başlamak üzerine. Evimizde fiziksel, sert bir maça hazır olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarlarımızın desteğine her zaman olduğu gibi bu maçta da ihtiyacımız var. Bizim için gerçekten önemli bir maç çünkü ev sahibi avantajını güvence altına almaya çalışıyoruz. Umarım yarın, burada yüksek sesle bizi destekleyen bir kalabalık olur.