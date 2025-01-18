Sarunas Jasikevicius: İkinci yarı bizim için fantastik oldu

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 98-86 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

"BU ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncuları ve taraftarı kutluyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. İlk yarıda sahaya doğru zihniyetle çıkmadık. İkinci yarıdan önce konuştuk ve her şey değişti. İkinci yarı bizim için fantastik oldu. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz.

"BİZE ÇOK KATKI VERİYOR"

Karşılaşmada kaydettiği 20 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Marko Guduric'in performansını da değerlendiren Litvanyalı çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Bize çok katkı veriyor. Savunmada ve hücumda ondan çok şey bekliyoruz. İsteklerimize çok güzel tepki veriyor. Bu performansının devam etmesini istiyorum. Bu kapasiteye sahip bir oyuncu.

"SORUNUN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Bu sezon EuroLeague'de birçok maçta çift haneli farklarla geriye düştüklerinin hatırlatılması üzerine Jasikevicius, şu şekilde görüş belirtti: