Sarunas Jasikevicius: Kolay bir maç değildi

AA & Ensonhaber

29. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, galip gelmelerine rağmen kolay bir maç olmadığını söyledi.

"KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımızı ve takımı tebrik ediyorum. Kolay bir maç değildi. Zaten kolay olmasını beklemiyordum. ASVEL, fizik kalitesi iyi bir takım. 92 sayı üretmeyi başardık, 30 tane üçlük yarattık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekteki ribauntlarımız daha iyiydik. Lauvergne çok iyi performans sergilese de kazanmayı başardık.

"ÇOK FAZLA SAYI ÜRETMELERİNE İZİN VERDİK"

LDLC ASVEL Başantrenörü Pierre Poupet ise şu değerlendirmede bulundu: