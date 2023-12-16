Sarunas Jasikevicius, sağlık kontrolünden geçti EuroLeague'de oynanan Monaco maçında ilk kez takımın basında yer alan ve sahadan galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius, sağlık kontrolünden geçirildi.

AA

Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Ataşehir Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 47 yaşındaki başantrenör, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Litvanyalı çalıştırıcı, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerden de geçti.

İlk maçını kazandı

Fenerbahçe, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra perşembe günü Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'la anlaşmaya varmış ve EuroLeague'de dün oynanan AS Monaco maçını yeni başantrenörünün yönetiminde 86-74 mağlup etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)