Sarunas Jasikevicius: Yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor

AA & Ensonhaber

EuroLeague'in 24. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 yenen Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU YAKALADIĞIMIZ AKIŞI DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Takımını tebrik eden Jasikevicius, şu değerlendirmede bulundu:

Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor.

"TAKIMA İYİ ADAPTE OLDU"

Errick McCollum hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli başantrenör, şu şekilde konuştu:

Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor.

IVANOVIC, TEBRİK ETTİ

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.