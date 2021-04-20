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    Scottie Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

    NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerimden Scottie Pippen, en büyük oğlu Antron Pippen'ın vefat ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 14:01
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    Scottie Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

    Scottie Pippen, oğlunun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

    Scottie, 33 yaşındaki Antron'un ölüm nedenini açıklamadı ancak hayranlarından ailesi için dua etmelerini istedi.

    "ANTRON İLE VEDALAŞTIM"

    "Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer hasta olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum.

    Hastalığın kendisini üzmesine asla izin vermedi. Antron pozitif kaldı, çok çalıştı ve onunla gurur duyuyorum. Nazik bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar buluşana kadar huzur içinde kal."

    Scottie ve Karen McCollum'un oğlu olarak dünyaya gelen Antron Pippen, Texas A&M Uluslararası Üniversitesi'nde (TAMIU) basketbol oynuyordu.

    Scottie Pippen ın oğlu hayatını kaybetti #1

    Scottie Pippen ın oğlu hayatını kaybetti #2

    Scottie Pippen ın oğlu hayatını kaybetti #3

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