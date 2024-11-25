Scotty Pippen Jr. babasının takımına karşı rekor kırdı

DHA

Scotty Maurice Pippen Jr.’ın formasını giydiği Memphis Grizzlies, dün deplasmanda Chicago Bulls karşısına çıktı.

Memphis Grizzlies’ın 142-131 kazandığı maçta Pippen Jr, 30 sayı atarak kariyerinin en yüksek sayı istatistiğini yakaladı.

1.85 boy ve 24 yaşındaki genç guard, ayrıca 10 asist ve 2 ribaundla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

TARİHE GEÇMİŞTİ

NBA’de bu sezon 9 Kasım’da oynanan maçta da Memphis Grizzlies, Washington Wizards’ı 128-104 yenerken Scotty Pippen Jr., 11 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performansla triple double yaparak NBA tarihinde babasının ardından triple double yapma başarısı gösteren ilk oyuncu da olmuştu.

SON 5 MAÇTA 13.4 SAYI ORTALAMASI YAKALADI

Hall of Fame’e seçilme başarısı gösteren eski NBA oyuncusu Scottie Pippen ile televizyon yıldızı Larsa Pippen'in oğlu olan Scotty Maurice Pippen Jr NBA’de bu sezonki son 5 maçta ortalama 26 dakika süre alarak 13.4 sayı ortalaması yakaladı.