Şehmus Hazer'in babası vefat etti

Fenerbahçe ve A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı basketbolcusu Şehmus Hazer bugün acı bir haber aldı.

Hazer'in babası Halil Hazer yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer’in değerli babası Halil Hazer’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuz Şehmus Hazer’e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI"

TBF de Şehmus Hazer'in babası için başsağlığı mesajı yayınladı:

"A Erkek Milli Takımımız ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer’in değerli babası Halil Hazer’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."