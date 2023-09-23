Semih Erden, Bursaspor'a transfer oldu

İHA
Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Bursaspor, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala bir transfer gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar, kadrosunu tecrübeli pivot Semih Erden ile güçlendirdi.
Bursaspor, ‘Hoş geldin Semih Erden’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kulübümüz Milli oyuncu Semih Erden ile sözleşme imzaladı. Kariyeri başarılarla dolu olan Semih Erden’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz.
Dev takımların formasını giydi
NBA’de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers forması giyen 37 yaşındaki Milli basketbolcu, Darüşşafaka, Partizan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formaları giydi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)