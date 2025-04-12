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Semt 77 Yalovaspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Semt 77 Yalovaspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti Semt 77 Yalovaspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 91-89 mağlup etti.