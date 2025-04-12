Semt 77 Yalovaspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-89'luk skorla konuk takım Semt 77 Yalovaspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 20, Starks 2, Emircan Koşut 4, Bruinsma 14, Ata Kahraman, Yesukan Onar 6, Sajus 4, Love 23, Zagorac 9
Semt 77 Yalovaspor: McConico 9, Johnson 19, Yiğit Onan 6, Nichols 18, Sherfield 11, Griffin 6, Boran Güler, Kadir Bayram 3, Krampelj 14, Peterka 2, Ege Özçelik 3
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