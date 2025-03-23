Semt77 Yalovaspor, Karşıyaka'ya şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Semt77 Yalovaspor ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-75'lik skorla ev sahibi takım Semt77 Yalovaspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Semt77 Yalovaspor: McConico, Johnson 13, Krampelj 13, Nichols 6, Ege Özçelik 8, Kadir Bayram 2, Griffin 4, Peterka 16, Yiğit Onan, Sherfield 16, Melih Kapucu, Boran Güler
Karşıyaka: Smith 19, Gallinat 18, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Hollins, Efe Ergi Tırpancı 4, Hakan Sayılı 12, Mehmet Efe Demirel 2, Thomas Akyazılı 5, Ozan Yılmaz, Yalın Yıldız, Eylem Eminoğlu
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