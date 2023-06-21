Sertaç Şanlı: Sonuna kadar hak ettik İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona'da forma giyen Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

AA

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu.

Play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid’e karşı 3-0’lık üstünlük kuran Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona'da forma giyen Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, elde edilen şampiyonluk sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Çok iyi oynadık, çok iyi savaştık, çok iyi karakter gösterdik, sonuna kadar hak ettik.

Şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu

ACB'de Kerem Tunçeri ve Eren İlyasova'nın ardından şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu olan Sertaç, bu başarıdan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Real Madrid'in sahası Wizink Center'de elde edilen galibiyetin ardından kupasını alan Barcelonalı basketbolcular, ilk kutlamayı da burada yaptı.

Sertaç Şanlı, kutlamalar kapsamında Nicolas Laprovittola'yı sırtına alarak, potanın filesini kestirdi.