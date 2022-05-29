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    Sertaç Şanlı, taburcu edildi

    Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, bir mücadelede başına darba almıştı. Olayın ardında hastaneye kaldırılan oyuncu taburcu edildi.
    • 29.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 09:56
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    Sertaç Şanlı, taburcu edildi

    İspanya Basketbol Ligi(ACB) play-off çeyrek final ilk maçında EuroLeague 3'üncüsü Barcelona, sahasında Gran Canaria'yı ağırladı.

    Maçı 93-82 kazanan Katalan ekibi, seride durumu 1-0'a getiririken Sertaç Şanlı talihsiz bir olay yaşadı.

    Sertaç Şanlı hastaneye kaldırılmıştı

    Başına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen ve maçı tamamlayamayan tecrübeli oyuncu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan bugün yapılan açıklamada ise Sertaç Şanlı'nın durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

    "Taburcu oldum"

    Sertaç Şanlı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün taburcu oldum. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Sertaç Şanlı, taburcu edildi #1

    27 maçta forma terletti

    Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, ACB Ligi'nde 27 maçta görev yaparken 7.4 sayı, 3.6 ribaunt ve 0.5 asist ortalamaları yakaladı.

    Sertaç Şanlı, taburcu edildi #2


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