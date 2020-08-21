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    Seth: Luka bana Steph'i hatırlatıyor

    Dallas Mavericks guardı Seth Curry, takım arkadaşı Luka Doncic'in kendisine, Golden State Warriors süperstarı olan ağabeyi Stephen Curry'yi hatırlattığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 15:35
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    Seth: Luka bana Steph'i hatırlatıyor

    Dallas Mavericks guardı Seth Curry, takım arkadaşı Luka Doncic'in kendisine, Golden State Warriors süperstarı olan ağabeyi Stephen Curry'yi hatırlattığını söyledi.

    Seth: Luka bana Steph i hatırlatıyor #1

    "LUKA BANA STEPH'İ HATIRLATIYOR"

    Doncic'in tıpkı Steph gibi oyunda çok eğlendiğine inanan Seth, "Neşeyle oynuyor. O genç bir çocuk ve sahaya çıktığında, oyunu çok sevdiğini görebiliyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda Steph'e benziyor - ikisi de sahada bayağı eğleniyorlar. Luka her zaman şov yapıyor. Şimdiden çok özel bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

    Seth Curry, Doncic ve Mavs, playoffların ilk turunda LA Clippers ile karşı karşıya ve seri 1-1 berabere.

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