Sevgi Uzun, ABD'ye şampiyon gitmek istiyor Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe'den ayrılarak WNBA'e gidecek olan Sevgi Uzun, "İnşallah Türkiye'de ligi kazandıktan sonra Avrupa Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha elde ederiz. Şu anki en büyük hayalim WNBA'e Avrupa şampiyonu olarak gitmek" dedi.

AA

Fenerbahçe'deki performansıyla Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giymeye hak kazanan ikinci Türk olan Sevgi Uzun, hayallerine kısa sürede kavuştu.

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki basketbolcusu, 2021 yılında OGM Ormanspor forması giyerken Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajda, "WNBA hayalim var. Her şeyi adım adım yapmam lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Sevgi Uzun, bu hayaline 3 yılda ulaşırken, duygularını yine AA'ya anlattı.

"Fenerbahçe'yle tekrar şampiyonluklar yaşayarak WNBA'e gitmek istiyorum"

Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyecek ikinci Türk kadın basketbolcu olacak Sevgi, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıl sonra WNBA'e giden ilk Türk konumundaki Sevgi, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyum. Açıklandığından itibaren çok büyük destek gördüm. Hayalini kurduğum WNBA'e gideceğim. Aldığım her kararın bugüne gelmemde etkisi var. Fenerbahçe'den ayırılıp OGM Ormanspor ve BOTAŞ'ta geçirdiğim sezonlar çok değerliydi. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye döndüm. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Fenerbahçe'yle tekrar şampiyonluklar yaşayarak WNBA'e gitmek istiyorum.

"Çok güzel bir dönem geçiyor"

Sarı-lacivertli ekibe 2 yıl aradan sonra geçen sezon tekrar döndüğünü ve ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadığını hatırlatan Sevgi, şu açıklamada bulundu:

Çok güzel bir dönem geçiyor. Önce Türkiye'de ligi kazanmak istiyoruz. Takımda herkes birbirini çok seviyor. İnşallah Türkiye'de ligi kazandıktan sonra Avrupa Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha elde ederiz. Şu anki en büyük hayalim WNBA'e Avrupa şampiyonu olarak gitmek.

"Umarım tüm kız çocuklarına rol model olabilirim"

Kadın basketbolunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçtiğini vurgulayan Sevgi, şu değerlendirmeyi yaptı:

Umarım tüm kız çocuklarına rol model olabilirim. Türk basketbolunda bunu yapabilecek çok isim olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş gücümüzü de gösteriyoruz. Milli takımda da çıkış sürecindeyiz. Jenerasyon değişikliği yaşadık. Genç oyuncularımızın hepsi birbirinden yetenekli. Başarılı olacağımızı düşünüyorum.

"Kız çocukları ve aileleri bizi izlemekten vazgeçmesinler"

Başarılı basketbolcu, ailelere de seslenerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Kız çocukları ve aileleri bizi izlemekten vazgeçmesinler. Onlara ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. 'Onun gibi olmak istiyoruz' demeleri için çalışıyorum. Ailelerine de sesleniyorum, çocuklarının spora başlamalarına destek olsunlar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)