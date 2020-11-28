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    Shane Larkin, ilk milli maçına çıktı

    Shane Larkin, ilk milli maçına çıktı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan ile karşılaştığı maçta, Shane Larkin, ilk kez milli formayı giyindi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 01:56
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 02:20
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    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

    Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybederken, Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

    SHANE LARKİN İLK MAÇINA ÇIKTI

    Anadolu Efes formasını giyen milli oyuncu Shane Larkin, bugün A Milli formayı ilk kez giyindi.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Hırvatistan ile karşılaştığı müsabakada görev alan Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

    28 yaşındaki basketbolcu dün akşam Anadolu Efes’in THY Euroleague’de Sırbistan’daki Kızılyıldız karşılaşmasında da oynamıştı.

    Shane Larkin, ilk milli maçına çıktı #1

    Shane Larkin, ilk milli maçına çıktı #2

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