Shane Larkin, ilk milli maçına çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan ile karşılaştığı maçta, Shane Larkin, ilk kez milli formayı giyindi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybederken, Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

SHANE LARKİN İLK MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes formasını giyen milli oyuncu Shane Larkin, bugün A Milli formayı ilk kez giyindi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Hırvatistan ile karşılaştığı müsabakada görev alan Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

28 yaşındaki basketbolcu dün akşam Anadolu Efes’in THY Euroleague’de Sırbistan’daki Kızılyıldız karşılaşmasında da oynamıştı.