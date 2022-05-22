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    Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı

    Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı

    Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin, şampiyonluk sonrası Türk bayrağıyla kutlama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 00:25
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    EuroLeague final müsabakasında Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmayı 58-57 kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, şampiyonluğu elde etti.

    Şampiyonluğu Türk bayrağıyla kutladı

    Şampiyonluk sonrası milli takım oyuncusu Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Türk bayrağı ile şampiyonluklarını kutladı. Larkin, Türk bayrağını bir süre omuzunda taşıdı.

    Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı - Video

    Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı #1

    Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı #2


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