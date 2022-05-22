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Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı
Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin, şampiyonluk sonrası Türk bayrağıyla kutlama yaptı.
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 00:14
- Güncelleme : 22.05.2022 - 00:25
EuroLeague final müsabakasında Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 58-57 kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, şampiyonluğu elde etti.
Şampiyonluğu Türk bayrağıyla kutladı
Şampiyonluk sonrası milli takım oyuncusu Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Türk bayrağı ile şampiyonluklarını kutladı. Larkin, Türk bayrağını bir süre omuzunda taşıdı.
Shane Larkin, Türk bayrağıyla şampiyonluğu kutladı - Video