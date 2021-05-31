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- Shane Larkin ve Vasilije Micic, maçın oyuncusu seçildi
Shane Larkin ve Vasilije Micic, maçın oyuncusu seçildi
- AA
- 31.05.2021 - 01:15
EuroLeague Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Barcelona'ya üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.
TARİHTE İLK: İKİ OYUNCU MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Shane Larkin ve Vasilije Micic ikisi birlikte maçın oyuncusu seçildi. Tarihte ilk kez iki oyuncu birden maçın oyuncusu seçildi.
DÖRTLÜ FİNALİN MVP'Sİ MİCİC
Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
Barcelona ile oynanan final maçında 25 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.