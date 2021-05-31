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Shane Larkin ve Vasilije Micic, maçın oyuncusu seçildi

Shane Larkin ve Vasilije Micic, maçın oyuncusu seçildi

Shane Larkin ve Vasilije Micic ikisi birlikte maçın oyuncusu seçildi. Tarihte ilk kez iki oyuncu birden maçın oyuncusu oldu.